Археологи подтвердили библейский рассказ об уничтожении города, где жил Голиаф

Израильские исследователи смогли подтвердить библейский рассказ об уничтожении города Гат, который описан как родина великана Голиафа. Инновационная технология, использованная для исследования кирпича города, подтвердила подлинность события, описанного в Библии.

В12-й главе Второй книги царей описывается время правления царя Иоаша над Иудой (835-796 гг. до н. э.). Заключительная часть этой главы (2 Царств 12:17-18) описывает Хазаила, царя Араму, вторгшегося в землю филистимлян и Иуды, сообщает Aleteia.

Разграбив филистимлянский город Гат (на то время самый мощный и самый большой в регионе), он вернул свою армию в Иерусалим. Иоаш (также называемый Иоаш), желая избежать ограбления столицы, предложил захватчику гигантский выкуп, частью которого было золото, украшавшее Иерусалимский храм.

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После этого армия Арама отступила, но иудейский царь поплатился за свое решение своей смертью от рук своих слуг, разгневанных профанацией.

Недавнее открытие израильских археологов подтверждает один эпизод описанной выше истории. Бессчетные подтверждения разрушения по всему объекту с массовым сожжением в верно определенном хронологическом горизонте.

Это уничтожение датируется ок. 830 г. до н. е. (на основе радиоуглерода и серии керамики) и связан с осадой и уничтожением филистимского Гату Хазаилом, царем Араму Дамасскому, как упоминается в 2 Царств 12:18.

Археологи установили, что кирпич был подвергнут температуре, значительно выше, чем тот, который используется при его изготовлении. Это значит, что они должны были подвергнуться сильному огню.

Напомним, археологи обнаружили окаменелости редкого дерева, росшего на Земле 350 млн лет назад.

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