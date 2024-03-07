Археологи в Турции нашли самый древний хлеб в мире: находке 8600 лет (фото)

Археологи обнаружили в Чаталхоюке на юге центральной Турции, уникальный артефакт – буханку хлеба, которому 8600 лет. Хлеб лежал в сооружении, напоминающем печь. Это место известно как один из самых древних известных регионов городского поселения в мире.

Буханка размером с кулак была найдена возле поврежденной печи. Радиоуглеродный анализ показал, что он датируется примерно 6600 годом до нашей эры. Это самый древний хлеб, найденный в мире, пишет Greek Reporter.

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Исследование подчеркивает важность анатолийского региона, особенно Чаталхоюка, для изучения раннего развития человечества. Открытие свидетельствует, что люди выпекали хлеб гораздо раньше, чем считалось раньше. Это также дает представление о рационе и технологиях приготовления пищи в неолите.

"Это беспрецедентное открытие", — сказал участвовавший в анализе Салих Кавак, преподаватель Университета Газиантеп.

"Это самый древний известный образец, похожий на хлеб", – добавил ученый.

Напомним, в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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