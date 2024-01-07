Ароматный и хрустящий: рецепт венского шницеля

Венский шницель – это популярное австрийское блюдо, которое делается из тонкого отбитого куска телятины, панированного в сухарях и жареного во фритюре. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

4 куска телятины

2 яйца

2 столовые ложки молока

50 граммов пшеничной муки

100 грамм панировочных сухарей

4 столовые ложки подсолнечного масла

Веточка петрушки

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Приготовление

Мясо промойте, обсушите и отбейте до 0,5 см толщины. Яйца взбейте в миске с молоком, посолите и поперчите. В две тарелки насыпьте муку и панировочные сухари. Шницели обваляйте в муке, затем обмакните в яйца и запанируйте в сухарях. Обжарьте шницели на разогретой с маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны. Переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Подавайте венские шницели горячими, украсив зеленью петрушки.

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