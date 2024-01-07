Українська
Рецепты

Ароматный и хрустящий: рецепт венского шницеля

Цихоцкая Мария

Ароматный и хрустящий: рецепт венского шницеля

Венский шницель – это популярное австрийское блюдо, которое делается из тонкого отбитого куска телятины, панированного в сухарях и жареного во фритюре. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • 4 куска телятины
  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки молока
  • 50 граммов пшеничной муки
  • 100 грамм панировочных сухарей
  • 4 столовые ложки подсолнечного масла
  • Веточка петрушки

Читайте также: Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить "ленивые" чебуреки на перекус

Приготовление

  1. Мясо промойте, обсушите и отбейте до 0,5 см толщины.
  2. Яйца взбейте в миске с молоком, посолите и поперчите.
  3. В две тарелки насыпьте муку и панировочные сухари. Шницели обваляйте в муке, затем обмакните в яйца и запанируйте в сухарях.
  4. Обжарьте шницели на разогретой с маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны.
  5. Переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
  6. Подавайте венские шницели горячими, украсив зеленью петрушки.

Советуем также обратить внимание на рецепт чебуреков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Рецепты