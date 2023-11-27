Ароматный и сливочный: рецепт куриного супа с плавленым сыром

Этот суп по рецепту от Shuba идеален для холодного времени: он сытный, ароматный и согревающий. Попытайтесь приготовить его и порадовать прекрасным вкусом себя и близких.

Ингредиенты:

Куриное филе – 600 г

Рис – 150

Плавленый творог – 5 шт.

Картофель – 5 шт.

Морковь – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Вода – 3 л

Соль – 1/2 ч. л.

Перец душистый молотый – 1/4 ч. л.

Зелень – 20 г

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Способ приготовления:

Куриное филе залейте водой в большой глубокой кастрюле. Доведите до кипения, снимите пену и варите 40 минут.

Затем охладите филе и нарежьте его на кусочки.

Рис залейте рис водой в отдельной миске. Нарежьте лук и картофель и натрите морковь.

Слейте воду из риса и засыпьте в бульон. Готовьте 10 минут после закипания.

Добавьте в кастрюлю с бульоном лук, картофель и морковь и варите еще 10 минут.

Плавленый сыр охладите и натрите на крупной терке. К супу добавьте курицу, тертый творог, соль и перец. Готовьте еще 3-4 минуты.

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