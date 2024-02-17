Ароматный и вкусный: рецепт облепихового чая
Облепиха – это источник витаминов и полезных веществ, что делает его не только ценным косметическим средством, но и незаменимым ингредиентом на кухне. Ее кисловатые ягоды с легким ананасовым ароматом отлично подходят для приготовления ароматного и полезного чая, который согреет вас в холодные зимние дни.
Чем полезна облепиха?
- Витамин С: облепиха уступает только шиповнику по содержанию витамина С, который является мощным антиоксидантом, укрепляющим иммунитет и борющимся с вирусами.
- Другие полезные вещества: ягоды богаты флавоноидами, аминокислотами, ненасыщенными жирными кислотами, микроэлементы (калий, железо, фосфор, марганец, бор, кальций, кремний) и витамины (А, D, Е, К, группы B).
- Устойчивость витамина С: в отличие от других ягод, витамин С в облепихе почти не разрушается при обработке и хранении, благодаря чему чай из облепихи сохраняет свою пользу в течение длительного времени.
Портал Shuba поделился рецептом полезного облепихового чая.
Ингредиенты:
- Облепиха – 600 г
- Имбирь – 40 г
- Кардамон – по вкусу
- Мед – по вкусу
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Приготовление:
- Измельчите облепиху и имбирь в блендере до однородной массы.
- Протрите смесь через сито, чтобы удалить косточки.
- Добавьте мед в фруктовое пюре и тщательно перемешайте.
- Переложите смесь в чистую банку или бутылку. Храните в холодильнике до 3 месяцев.
Заваривание чая:
- Добавьте несколько кусочков кардамона в чашку.
- Залейте крутым кипятком.
- Добавьте 1-2 столовых ложки облепихово-имбирного концентрата, в зависимости от желаемого вкуса.
- Наслаждайтесь ароматным и полезным чаем!
Чай облепихи – это не только вкусный и согревающий напиток, но и мощный заряд витаминов и полезных веществ, что поможет вам сохранить здоровье и бодрость на протяжении зимы.
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