Ароматный и вкусный: рецепт облепихового чая

Облепиха – это источник витаминов и полезных веществ, что делает его не только ценным косметическим средством, но и незаменимым ингредиентом на кухне. Ее кисловатые ягоды с легким ананасовым ароматом отлично подходят для приготовления ароматного и полезного чая, который согреет вас в холодные зимние дни.

Чем полезна облепиха?

Витамин С: облепиха уступает только шиповнику по содержанию витамина С, который является мощным антиоксидантом, укрепляющим иммунитет и борющимся с вирусами.

облепиха уступает только шиповнику по содержанию витамина С, который является мощным антиоксидантом, укрепляющим иммунитет и борющимся с вирусами. Другие полезные вещества: ягоды богаты флавоноидами, аминокислотами, ненасыщенными жирными кислотами, микроэлементы (калий, железо, фосфор, марганец, бор, кальций, кремний) и витамины (А, D, Е, К, группы B).

ягоды богаты флавоноидами, аминокислотами, ненасыщенными жирными кислотами, микроэлементы (калий, железо, фосфор, марганец, бор, кальций, кремний) и витамины (А, D, Е, К, группы B). Устойчивость витамина С: в отличие от других ягод, витамин С в облепихе почти не разрушается при обработке и хранении, благодаря чему чай из облепихи сохраняет свою пользу в течение длительного времени.

Портал Shuba поделился рецептом полезного облепихового чая.

Ингредиенты:

Облепиха – 600 г

Имбирь – 40 г

Кардамон – по вкусу

Мед – по вкусу

Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Приготовление:

Измельчите облепиху и имбирь в блендере до однородной массы. Протрите смесь через сито, чтобы удалить косточки. Добавьте мед в фруктовое пюре и тщательно перемешайте. Переложите смесь в чистую банку или бутылку. Храните в холодильнике до 3 месяцев.

Заваривание чая:

Добавьте несколько кусочков кардамона в чашку. Залейте крутым кипятком. Добавьте 1-2 столовых ложки облепихово-имбирного концентрата, в зависимости от желаемого вкуса. Наслаждайтесь ароматным и полезным чаем!

Чай облепихи – это не только вкусный и согревающий напиток, но и мощный заряд витаминов и полезных веществ, что поможет вам сохранить здоровье и бодрость на протяжении зимы.

Советуем также обратить внимание на рецепт запеченного батата.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!