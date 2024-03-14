Астрономы спрогнозировали, когда астероид 'Бог Хаоса' ударит по Земле (видео)

Астероид Апофис, считавшийся когда-то самым опасным для Земли, не ударит нас в 2029 году. Однако новое исследование показывает, что вероятность его столкновения с нашей планетой в будущем нельзя полностью исключать.

В 2029 году Апофис приблизится к Земле на 40 000 км. Это гораздо ближе, чем орбита геостационарных спутников. Его траектория будет отвергнута силой тяготения Земли, что может привести к незначительным изменениям в его орбите, пишет IFLScience.

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Ученые проанализировали траектории 1,3 миллиона известных астероидов в Солнечной системе, чтобы оценить вероятность столкновения одного из них с Апофисом. К счастью, исследование показало, что в течение следующих нескольких лет таких столкновений не ожидается.

Однако исследователи отмечают, что риск столкновения Апофиса с Землей в будущем все еще существует. Небольшое отклонение его орбиты в результате столкновения с другим астероидом может привести к тому, что он станет опасным для нашей планеты.

Сейчас НАСА ведет миссию OSIRIS-APEX, которая исследует Апофис. Эта миссия поможет ученым лучше понять его характеристики и состав, а также оценить риск столкновения с Землей.

Ранее мы писали, что уже в апреле можно будет увидеть солнечное затмение и редкую комету дьявола.

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