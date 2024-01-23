Авокадо созреет всего за 10 минут и сохранит вкус

Авокадо – это вкусный и полезный фрукт, который можно использовать в разных блюдах. Однако часто в магазинах он продается недозрелым.

В соцсетях эксперт из домашних лайфхаков Лора рассказала о новом способе созревания авокадо всего за 10 минут.

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Для этого нужно взять жесткое авокадо, завернуть его в фольгу и поставить в разогретую духовку на 180 градусов и включить вентилятор.

Авокадо выделяет газ этилен, способствующий созреванию. Благодаря обертке фольгой фрукты практически окружены собственным этиленовым газом, что должно ускорить процесс созревания. Вместе тепло духовки и газ этилен размягчат фрукты.

Лора попробовала этот метод и обнаружила, что авокадо действительно созревает всего за 10 минут. Она также отметила, что вкус авокадо не изменился.

Также можно положить неспелое авокадо в пакет с бананами или яблоками. Они ускорят созревание авокадо. Однако этот процесс займет сутки или два.

Этот новый лайфхак может стать настоящим спасением для тех, кто не хочет ждать несколько дней, пока авокадо созреет.

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