Авраменко объяснил, когда 'новый год' пишется со строчной и почему нельзя поздравлять с 'наступаючим'

Многие путаются, когда хотят поздравить с Новым годом на украинском языке. В частности, они используют слова "з наступаючим".

Так некоторые не знают, когда нужно писать "новый год" со строчной буквы. О том, как правильно, рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сегодня поведем разговор о Новом году, а точнее – об особенностях письменного поздравления с Новым годом. В названиях праздников с большой буквы пишем только первое слово: "Новый" – с прописной, а "год" – со строчной буквы", – отметил языковед.

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Авраменко объяснил, что из великой пишется только название праздника. Если в поздравительном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в последующие 365 дней, то "новый год" пишется с малой буквы.

Также нужно избегать слова "наступаючий". Стоит говорить "з прийдешнім Новим роком".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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