Авраменко объяснил, почему нужно писать 'чизкейк', а не 'чізкейк': простое правило

Многие не знают, с какими гласными правильно писать иноязычные слова. В частности, это касается слов чипсы, тирамису и чизкейк.

Языковед Александр Авраменко назвал одну из самых распространенных ошибок. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

Перед тем как привести простое правило, эксперт предложил пройти небольшой тест на орфографию. В частности, выбрать, какой из указанных вариантов написан правильно:

чипси;

чізкейк;

тірамісу.

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"Запомните правило, в иноязычных словах после букв д, т, с, с, ц, р, ж, ч, ш пишем "и". Чизкейк, чипси, капучино, тирамісу", – подчеркнул Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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