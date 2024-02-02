Авраменко пояснил, что означают слова 'либонь' и 'знічев'я', и когда их следует употреблять

В украинском языке существует немало колоритных слов. Однако некоторые из них употребляются все реже.

В частности, это касается слов "либонь" и "знічев'я". Языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" объяснил значение этих слов.

"Либонь" – это то же, что, возможно. Вот читаем у Лины Костенко: "Вже почалось мабуть майбутнє. Оце, либонь, вже почалось...", – отметил он.

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Авраменко объяснил, что поэтесса избежала тавтологии, использовав слово "либонь".

"Знічев'я" – означает ни с того, ни с сего, без причины. На русском – "от нечего делать", – добавил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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