Автомобиль не заводится на морозе: попробуйте лайфхак с фарами

В морозы может случиться неприятность для водителей – автомобиль не хочет заводиться. Это может быть вызвано несколькими причинами.

Самой распространенной причиной является то, что двигатель замерз. Когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов Цельсия, масло в двигателе становится гуще и хуже прокачивается. Это может привести к тому, что двигатель не сможет прокрутиться.

Другие возможные причины того, что автомобиль не заводится после морозной ночи, включают проблемы с аккумулятором, топливом или проблемы с искрой, пишет издание RAC Drive.

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Специалисты советуют: чтобы реанимировать автомобиль, который не заводится после морозной ночи, попробуйте сначала проверить аккумулятор. Если он разряжен, вы можете попытаться зарядить. Затем проверьте топливный бак. Убедитесь, что в баке достаточно топлива, и что топливо не замерзло.

Проверьте свечи зажигания. Если свечи зажигания загрязнены или повреждены, они могут не давать искру, необходимую для запуска двигателя.

Как завести машину, если она долго стояла на морозе

Убедитесь, что радио, фары, обогреватель и т.д. выключены, чтобы они не потребляли энергию от аккумулятора и двигателя. Теперь вставьте ключ в замок зажигания и поверните его из положения "выключено" в положение "старт" примерно десять раз. Вы "переключаете ключ", что может помочь прогреть аккумулятор и стартер. Если эта тактика не сработала с первого раза, подождите минуту и повторите попытку.

Вашему аккумулятору может понадобиться немного "быстрого старта". Для запуска двигателя от АКБ другого автомобиля используйте соединительные кабели.

Подмерзший аккумулятор можно отнести домой или в гараж отогреваться. Также можно отогреть аккумулятор феном. Можно попытаться отогреть АКБ, не вынимая из-под капота.

Нужно в автомобиле включить на 30-40 секунд ближний или дальний свет фар, затем выключить их и попытаться завести двигатель. Такая манипуляция запустит химические реакции в аккумуляторе и подготовит его к успешному запуску двигателя.

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