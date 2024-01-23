Бабушкин рецепт: Как приготовить конвертики из слоеного теста с разными начинками

Как сделать конвертики из листового теста с мясом

Конвертики из слоеного теста с мясной начинкой – это вкусная и простая в приготовлении выпечка, идеально подходящая для семейного обеда или ужина.

Рецептом поделились в издании "Одна минута". Для приготовления теста можно использовать как обычную муку, так и листовую. Для начинки можно использовать любое мясо, которое вам нравится. Чтобы конвертики были более сочными, добавьте в начинку мелко нарезанную капусту или грибы. Перед выпеканием конверты можно смазать не только взбитым желтком, но и сметаной или йогуртом.

Читайте также: Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

Ингредиенты

Для теста:

Вода – 200 мл



соль - 1/2 ч. ложки



Мука – 400 г

Для начинки:

Мясо – 400 г



Лук – 350 г



соль - 1/2 ч. ложки



Черный молотый перец – 1/2 ч. ложки



Растительное масло – 50 г

Приготовление

Приготовьте тесто. В глубочайшей миске смешайте воду и соль, добавьте муку и замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте на 10-15 минут. Приготовьте начинку. Нарежьте мясо на мелкие кубики, лук – на полкольца. Обжарьте мясо и лук на растительном масле до готовности. Добавьте соль, перец и другие приправы по вкусу. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Разрежьте пласт на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку и сформируйте конверты. Выложите конверты на противень, застеленный пергаментом. Смажьте конверты взбитым желтком с молоком и посыпьте семенами по желанию. Выпекайте конверты в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт оладий с консервированными ананасами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!