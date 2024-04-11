Банош из кукурузы и гречки: очень вкусный результат

Решил смешать в Баноше два моих любимых украинских продукта - кукурузу и гречку и получился очень вкусный результат!

К рецепту:

-75г молотой кукурузы

-75г молотой гречки

-950г молока

-120г сливок 30% или 180г сметаны

-40г масла

-соль

брынза, щечки томленные и душистое масло и орешки

Готовим!

довожу молоко до кипения, и тоненькой струйкой постоянно помешивая лопаткой ввожу сначала кукурузу, а затем гречку.

добавляю соль и довожу смесь до слабого кипения и готовлю помешивая около 5-7 минут.

в конце добавляю сметану, если хотите вкус больше с кислинкой, или сливки, если хотите более сливочный и сладкий привкус и кусочек масла!

это все! Готово!

А вот подавать очень вкусно на завтрак с яйцом пашот и грибами.

У меня на гарнир были томленые говяджьи щечки (будет вкусно с тушеными говяжьими хвостами, и с соусом от тушения)

А еще, я добавил душистое масло, зелень, жареные орешки и брынзу.

И это очень вкусно. Попробуйте!