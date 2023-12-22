Бегущую курицу заметили в космосе: изображение получил телескоп VLT

Международный телескоп VLT, являющийся частью Европейской южной обсерватории, сделал потрясающий снимок туманности "Бегущий цыпленок".

Эта туманность расположена в 6500 световых лет от Земли и является одной из ближайших к нам больших звездных скоплений. Она имеет размеры около 25 полнолуний в небе, поэтому ее невозможно сфотографировать за один раз.

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Для создания мозаики VLT снял сотни кадров, тщательно сшитых вместе. Результатом является изображение размером 1,5 миллиарда пикселей, подробно показывающее многие области туманности, пишет IFLScience.

Самым ярким элементом туманности является IC 2948, являющаяся главной структурой в звездном скоплении. В центре туманности расположена IC 2944, почти столбообразная вертикальная структура.

Рядом с IC 2944 находится звезда Лямбда Центавра, видимая невооруженным глазом. Эта звезда намного ближе к нам, чем туманность, и не связана с ней.

Кроме того, на мозаике можно увидеть другие структуры, отделенные от главной туманности, такие как Гум 39 и 40, а также Гам 41. Если увеличить масштаб изображения, можно увидеть детеныша звезды, только что родившегося из туманности, а также Боковые глобулы – темные области плотный газ и пыль.

Это потрясающее изображение является отличным подарком для всех любителей пространства.

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