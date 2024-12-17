Берегите любимцев: во сколько градусов мороза на улице нельзя выгуливать собак

Зима приносит не только снежные пейзажи, но и низкие температуры, которые могут быть опасны для четырехлапых друзей. Как и люди, собаки реагируют на мороз по-разному в зависимости от размера, породы и состояния здоровья. Поэтому ответственным хозяевам важно знать, когда зимние прогулки могут оказаться рискованными.

Собаки разных пород имеют разную толерантность к холоду. Большие породы с густым подшерстком, такие как хаски или маламут, хорошо приспособлены к морозу и могут наслаждаться прогулками даже при -20°C. Однако для мелких пород, таких как чихуахуа или той-терьер, мороз ниже –5°C уже является серьезным вызовом. Также щенки, пожилые животные и собаки с короткой шерстью или проблемами со здоровьем нуждаются в особом внимании, отметили специалисты издания Lords & Labradors.

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Сколько градусов мороза выдерживают собаки. Источник: freepik.com Сколько градусов мороза выдерживают собаки. Источник: freepik.com

В какую температуру мороза опасно гулять

Эксперты рекомендуют ориентироваться на температуру -15°C. Именно при таком морозе прогулки следует значительно сократить или даже избегать их. Если термометр показывает ниже –20°C, выгул собаки становится опасным даже для пород, приспособленных к холодам.

Следует также обращать внимание на влажность воздуха и ветер, усиливающие чувство холода. В ветреную погоду даже относительно умеренный мороз может стать угрожающим.

Как уберечь собаку от переохлаждения

Выбирайте правильное время. Прогулки лучше планировать в дневные часы, когда температура обычно выше. Надевайте любимца. Для мелких или короткошерстных пород одежда является необходимостью. Специальные комбинезоны или свитера помогут сохранить тепло. Следите за лапами. Снег и лед могут травмировать подушечки лап. Рекомендуется использовать специальные кремы или ботинки для собак. Избегайте длительного пребывания на холоде. Если собака начинает дрожать, отказывается уходить или ищет укрытие, следует немедленно вернуться домой.

Признаки переохлаждения у собак

Переохлаждение может проявляться из-за вялости, дрожания, снижения активности, проблемы с дыханием или даже потери сознания. Если вы заметили подобные симптомы, немедленно согрейте животное и обратитесь к ветеринару.

Сколько градусов мороза выдерживают собаки. Источник: freepik.com Сколько градусов мороза выдерживают собаки. Источник: freepik.com

Как сделать прогулки зимой комфортными

Зимой собаки нуждаются в большем движении, чтобы согреться. Но важно, чтобы это было активное движение, которое не даст им замерзнуть. Во время сильных морозов альтернативой прогулкам могут стать игры дома или кратковременные выходы только для удовлетворения естественных потребностей.

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