Бешбармак – традиционное восточное блюдо с мясом
Традиционно бешбармак казахски изготавливается из баранины, говядины или конины. Этот рецепт использует очень простой и понятный способ приготовления. Как гарнир лапша, ее хозяйки готовят из домашнего теста. Блюдо получается невероятно вкусным, сытным и ароматным. В идеале бешбармак варят на открытом огне в котелке, но плита тоже подойдет. Блюдо подается на широком подносе, а его едят руками. Гости заворачивают кусочек мяса в тесто и отправляют в рот.
Далы текст мовою оригіналу
Яловичина 1 кг
Морква 1 шт
Цибуля ріпчаста 1 шт
Тісто:
Яйца 3 шт
Мука 0,5 к
гЦибуля ріпчаста 2 шт/або зелена цибуля
Сіль
Перець чорний молотий
Перець духмяний
Лавровий лист
Свіжа кінза
1. Промийте м'ясо і поставте варитися в каструлю на 2-3 години. Додайте перець чорний, духмяний, лавровий лист і сіль. На дрібний вогонь, щоб бульон був прозорий
2. Під час варіння м'яса можна приготувати тісто. Висипте в тарілку борошно, вбийте 3 яйця і влийте склянку теплої води. Посоліть і почніть замішувати тісто.
3. Коли тісто перестане прилипати до рук, складіть його в поліетиленовий пакет і відкладіть на півгодини.
4. Наріжте цибулю півкільцями. Викладіть у невелику каструлю, засипте сіллю та чорним перцем. Залийте бульйоном з м'яса і поставте варитися на 15-20 хвилин. Це класичний рецепт, я не додавав варену цибулю, моя сімʼя не любить)
5. Коли м'ясо звариться, вийміть його з казанка. Потім візьміть тісто і тонко розкачайте його качалкою.
6. Через 10 хвилин закиньте тісто в той самий бульйон цілісним шматком. Деякі ріжуть тонкими шматочками, але в цьому рецепті тісто порізав як пахлаву
7. Якщо тісто зварилося, то настав час зібрати бешбармак. По-перше, викладіть зварене тісто, а посередині шматочки м'яса. Тут можна експериментувати і проявляти фантазію.
Зверху прикрасьте цибулею з кінзою, посоліть за бажанням і додайте базилік для аромату.