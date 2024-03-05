Без добавления муки: рецепт овсяного печенья с корицей
Без добавления муки: рецепт овсяного печенья с корицей
Для выпечки этого хрустящего печенья вам понадобится всего 4 компонента. Оно низкокалорийно, не содержит сахара и муки. Идеально подходит к чаю и кофе. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 12 штук):
- Овсяные хлопья – 120 г
- Финики (без косточек) – 70 г
- Яблочное пюре – 4 ст.л.
- Молотая корица – 1 ст.л.
Читайте также: Что нельзя добавлять в деруны и советы для приготовления идеальных дерунов
Инструкция по приготовлению:
- Положите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до образования однородной, немного липкой массы. Если консистенция слишком сухая, добавьте еще яблочное пюре.
- Сформуйте из теста 12 небольших шариков и разложите их на противне, застеленную пекарской бумагой.
- Отправьте выпекаться при 180 С на 10-13 минут.
Советуем также обратить внимание на рецепт шоколадной брауни.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !