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Без добавления муки: рецепт овсяного печенья с корицей

Цихоцкая Мария

Без добавления муки: рецепт овсяного печенья с корицей

Для выпечки этого хрустящего печенья вам понадобится всего 4 компонента. Оно низкокалорийно, не содержит сахара и муки. Идеально подходит к чаю и кофе. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 12 штук):

  • Овсяные хлопья – 120 г
  • Финики (без косточек) – 70 г
  • Яблочное пюре – 4 ст.л.
  • Молотая корица – 1 ст.л.

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Инструкция по приготовлению:

  1. Положите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до образования однородной, немного липкой массы. Если консистенция слишком сухая, добавьте еще яблочное пюре.
  2. Сформуйте из теста 12 небольших шариков и разложите их на противне, застеленную пекарской бумагой.
  3. Отправьте выпекаться при 180 С на 10-13 минут.

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