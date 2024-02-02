Без него – никуда: как правильно использовать разные виды перца

Перец – это не просто специя, а настоящая легенда кулинарного мира. Эти маленькие горошинки способны творить чудеса, делая блюда невероятно ароматными и вкусными. Сегодня мы познакомим вас с самыми популярными видами стручкового перца и подскажем, как их правильно использовать. Об этом пишет Shuba.

Черный перец:

Где произрастает: Индия, Индонезия, страны Индокитая.

Как получают: зелёные плоды лианы Piper nigrum собирают, проваривают, сушат на солнце или в машине.

Как использовать: универсальная специя для большинства соленых блюд (за исключением нежных крем-супов и творожных соусов).

Зеленый перец:

Где растет: все та же лиана Piper nigrum.

Как получают: недозрелые плоды обезвоживают, часто методом сублимированной сушки.

Как использовать: более мягкий вкус, идеально подходит для соусов, морепродуктов и белого мяса.

Белый перец:

Где произрастает: лиана Piper nigrum.

Как получают: собирают спелые плоды, замачивают, удаляют наружную оболочку.

Как использовать: более утонченный вкус с цветочными нотами, используется в нежных соусах, супах, курильщиках и других блюдах.

Душистый перец:

Где произрастает: Ямайка, Юго-Восточная Азия, Индонезия.

Как получают: плоды вечнозеленого дерева собирают недозрелыми, сушат на солнце.

Как использовать: маринады, рассолы, запеченное мясо, курица, колбасы, ветчина.

Помните

Различные виды перца имеют разные вкусы и ароматы. Выбирайте специю, которая лучше всего подходит к вашему блюду.

Не переусердствуйте с количеством перца. Даже небольшая щепотка может добавить блюду остроты.

Сохраняйте перец в герметичном контейнере в прохладном темном месте.

Напомним, мы уже писали, как вырастить перец без мрака.

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