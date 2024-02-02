Без него – никуда: как правильно использовать разные виды перца
Без него – никуда: как правильно использовать разные виды перца
Перец – это не просто специя, а настоящая легенда кулинарного мира. Эти маленькие горошинки способны творить чудеса, делая блюда невероятно ароматными и вкусными. Сегодня мы познакомим вас с самыми популярными видами стручкового перца и подскажем, как их правильно использовать. Об этом пишет Shuba.
Черный перец:
- Где произрастает: Индия, Индонезия, страны Индокитая.
- Как получают: зелёные плоды лианы Piper nigrum собирают, проваривают, сушат на солнце или в машине.
- Как использовать: универсальная специя для большинства соленых блюд (за исключением нежных крем-супов и творожных соусов).
Зеленый перец:
- Где растет: все та же лиана Piper nigrum.
- Как получают: недозрелые плоды обезвоживают, часто методом сублимированной сушки.
- Как использовать: более мягкий вкус, идеально подходит для соусов, морепродуктов и белого мяса.
Белый перец:
- Где произрастает: лиана Piper nigrum.
- Как получают: собирают спелые плоды, замачивают, удаляют наружную оболочку.
- Как использовать: более утонченный вкус с цветочными нотами, используется в нежных соусах, супах, курильщиках и других блюдах.
Душистый перец:
- Где произрастает: Ямайка, Юго-Восточная Азия, Индонезия.
- Как получают: плоды вечнозеленого дерева собирают недозрелыми, сушат на солнце.
- Как использовать: маринады, рассолы, запеченное мясо, курица, колбасы, ветчина.
Помните
- Различные виды перца имеют разные вкусы и ароматы. Выбирайте специю, которая лучше всего подходит к вашему блюду.
- Не переусердствуйте с количеством перца. Даже небольшая щепотка может добавить блюду остроты.
- Сохраняйте перец в герметичном контейнере в прохладном темном месте.
Напомним, мы уже писали, как вырастить перец без мрака.
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