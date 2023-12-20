Без плоти и со сломанными костями: в Испании нашли жуткое ритуальное захоронение в возрасте 6000 лет

Археологи из Испании опубликовали результаты исследования останков древних людей, обнаруженных в двух больших каменных гробницах. Эти погребения были сделаны 6000 лет назад, в эпоху неолита. Почти из всех мертвецов сразу после смерти была снята плоть, а их кости были сломаны. Ученые считают, что это не было убийством, а признаками уникальных похоронных обрядов.

Об этом пишет Live Science.

В гробницах были обнаружены кости более 20 мужчин, женщин и детей, а также кремневые наконечники стрел, костяные шила, каменные орудия и фрагменты керамики. Анализ останков показал, что у большинства из них были сломаны кости, а их скелеты подверглись расчленению. Ученые пришли к выводу, что все это произошло сразу же после смерти этих людей.

Кости были сломаны в разных местах, в частности на кистях рук. Также ученые обнаружили порезы на костях, свидетельствующих о том, что с трупов с помощью каменных инструментов снимали плоть.

Ученые предполагают, что это проявление похоронного обряда. Возможно, те, кто хоронил древних людей в этих гробницах, хотели, чтобы трупы быстрее разложились. Но зачем это требовалось, пока сложно сказать. Также существует версия, что некоторые кости живые люди использовали в качестве погребальной реликвии или даже поклонялись им.

Существует также версия, что ученые могли стать свидетелями проявления погребального каннибализма. В северо-западной Европе археологи ранее находили свидетельство поедания плоти трупов у людей, живших в эпоху верхнего палеолита (35 000–10 000 лет назад). То есть такое поведение людей во время похорон могло иметь место. Характер переломов костей в определенной степени подтверждает эту версию, но ученые не в полной мере уверены в проявлении каннибализма.

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По словам авторов исследования, многие артефакты в гробницах могут помочь выяснить суть похоронных обрядов людей из неолита, живших на территории современной Испании тысячи лет назад.

Поскольку мест обитания людей эпохи неолита в Испании обнаружено очень мало, археологи не могут точно сказать, как они жили и чем занимались. Предполагается, что местные жители могли вести полукочевой образ жизни, одновременно могли выращивать урожай и заниматься животноводством.

Наличие уникальных погребальных ритуалов в неолите Испании свидетельствует о том, что культура этих людей была многогранной и развитой. Затем ученые планируют изучить подобные кости из других гробниц в этом регионе, что позволит лучше понять разнообразие погребальных обрядов людей из неолита.

Напомним, дом семьи из Бельгии 50 лет украшали резные камни из Помпеи.

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