Безопасно ли есть проросший картофель и как избежать его прорастания

Если вы храните картофель в большом количестве в погребе или подвале, желательно следить за тем, чтобы он не пророс. Пророщенный картофель обычно безопасно есть, однако из-за высокого содержания вещества соланин (ядовитый гликоалкалоид, производимый в растениях семейства пасленовых) следует ограничить его употребление.

Как сообщает southernliving, в пророщенном картофеле выше концентрация гликоалкалоидов, токсичных. Такой картофель, в частности, нужно как можно глубже обрезать от кожуры.

Читайте также: Что делать, если картофель пророс и не долежал до весны

Ассоциированный менеджер по исследованиям и разработкам в Kraft Heinz Брайан Силнесс отметил, что проросший картофель, или ставший мягким и морщинистым, уже опасен. Особенно опасно, если на картофеле есть зеленые пятна.

"Это может быть не из-за гликоалкалоидов, а скорее от хлорофилла и соланина, которые образуются, когда картофель подвергается воздействию света после сбора урожая", — добавил он.

Какой самый лучший способ хранения картофеля

Во время хранения картофель нуждается в воздухе для "дыхания".

"Если вы покупаете их в продуктовом отделе своего бакалейного магазина, переложите их в "дышащий мешок", например бумажный или сетчатый, или положите в картонную коробку и храните в прохладном сухом месте", — посоветовал Брайан Силнесс.

Следует избегать слишком жарких и влажных мест, иначе она будет прорастать. В холодильнике держать картошку он не рекомендует.

"Низкие температуры могут привести к тому, что крахмал превращается в сахар и становится коричневым во время варки, как банан, когда он созревает", — объяснил Силнесс.

Напомним, специалисты назвали место, в котором картофель хранится втрое дольше.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!