Безопасные и выносливые: топ-5 комнатных растений для детской

Цветы для детской комнаты должны быть стойкими, выдерживать нехватку света, иметь сильную корневую систему и быть безопасными.

Ресурс Minty предлагает несколько вариантов растений, которые отлично подойдут в детскую.

Нефролепис

Нефролепис (бостонский папоротник) является фантастическим вариантом для детской комнаты, поскольку он неприхотлив и может идеально вписаться в пространство своей формой и размером.

Хлорофитум

Хлорофитум также является отличным выбором для детской комнаты, поскольку он прекрасно переносит слабое освещение и быстро растет, имея при этом необычную привычку выбрасывать "деток" или паукообразные стебли, создающие каскадную структуру.

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Сансевьерия

Сансевьерия является отличным вариантом для старших детей или в том случае, если вы уверены, что ваш ребенок не будет грызть или рвать растения. Это растение не только имеет архитектурную форму, но и очищает воздух.

Аспидистра

Аспидистра высокая является идеальным выбором для ищущих устойчивое и нетребовательное растение, которое добавит "джунглей" в любое пространство. Также эти растения неопасны для детей и домашних животных.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не нуждаются в большом количестве света.

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