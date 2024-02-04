Бігборд и білборд: Авраменко объяснил, какая разница в словах и почему можно употреблять оба слова (видео)

С каждым днем все больше людей начинают говорить по-украински. Однако существуют определенные стилистические ошибки, которые каждый может допустить.

Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить – бігборд или бідборд, во время эфира "Сніданок з 1+1". По его словам, трудности могут возникнуть при переводе слов, имеющих иностранное происхождение.

Александр Авраменко подчеркнул, что "білборд" можно перевести как доска объявлений, тогда как "бігборд" – это название международной рекламной кампании, продающей места для наружной рекламы.

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По словам языковеда, название компании стало общеупотребительным, подобно "ксероксу", это слово происходит от фирмы Xerox, или джакузи – фамилия итальянской семьи Jacuzzi, создавшей компанию.

"Вывод таков: можете употреблять то слово, к которому вы больше привыкли – бігборд или білборд. А еще можете использовать словосочетание рекламный щит", – добавил языковед Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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