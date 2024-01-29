Биологи сказали, какое растение спасет человечество в случае ядерной войны

В случае ядерной войны с тысячами боеголовок в атмосферу Земли попадет около 150 тераграмм сажи. Это может привести к блокированию солнечного света в течение многих лет, что приведет к глобальному похолоданию и голоду.

Однако новое исследование показывает, что морские водоросли могут являться ключом к выживанию человечества в таких условиях, пишет портал Phys.org.

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Международная группа ученых обнаружила, что водоросли, такие как Gracilaria tikvahiae, обладают достаточной устойчивостью, чтобы выживать и преуспевать в океанах даже после ядерной зимы. Их модель роста водорослей была построена на данных о погодных условиях в период ядерной зимы.

Водоросли могут выжить в темноте, используя запасы сахара, накопленные ими во время дневного света. Они могут выдерживать низкие температуры и высокие концентрации соли.

Ученые утверждают, что инвестиции в создание ферм по выращиванию морских водорослей могут предотвратить глобальный голод в сценариях, где солнечный свет резко сокращается.

"Морские водоросли являются универсальным источником пищи и энергии, которые могут стать ключевым в условиях широкомасштабных катастроф, когда другие растения становятся дефицитными", — говорится в сообщении.

Водоросли являются богатым источником белка, минералов, витаминов, незаменимых аминокислот и жирных кислот. Они могут использоваться для производства биодизеля и других видов возобновляемой энергии.

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