Благодаря этому простому методу орхидеи "цветут непрерывно в течение 9 лет"
Орхидеи, известные своими изысканными цветами и прихотливостью, удивили цветоводов всего мира. Одна женщина поделилась невероятной историей о своей орхидее, цветущей непрерывно уже девять лет.
Шерида Сон А Хинг, опытная цветочница, рассказала Express, что ее орхидея не требует особого ухода. Растение стоит на солнечном подоконнике в стеклянной банке со специальной почвой для орхидей.
Несмотря на то, что в банке нет дренажных отверстий, корни растения чувствуют себя отлично благодаря использованию коры, обеспечивающей хороший дренаж.
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Секрет длинного цветения, по словам Шериды, заключается в простоте ухода. Она не использует сложных удобрений или специальных подкормок, а просто поливает растение и любуется его красотой.
Она поделилась несколькими простыми правилами по уходу, которые, по ее мнению, являются ключом к такому успеху:
Оптимальное освещение: орхидеи любят яркий, рассеянный свет. Поэтому Шерида размещает свои растения на подоконнике, где они получают достаточное количество солнечных лучей в течение дня.
Специальная почва: она использует специальную почву для орхидей, которая обеспечивает хорошую аэрацию корней.
Дренаж: несмотря на то, что Шерида не использует горшки с дренажными отверстиями, она утверждает, что кора в субстрате обеспечивает быстрый отток лишней воды, предотвращая застой влаги.
Регулярный полив: важно поддерживать субстрат слегка влажным, но не переувлажнять его.
Эксперт из садоводства также отмечает, что не использует никаких специальных удобрений или стимуляторов роста. Она просто любит свои растения и заботится о них с любовью.
Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.
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