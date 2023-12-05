Блогер рассказал, как быстро и дешево устранить неприятные запахи из духовки

Со временем духовка может загрязняться и выдавать неприятный запах. Однако не стоит сразу покупать дорогую агрессивную химию для уборки.

Идеальный для мягкого освежения включает в себя только два натуральных ингредиента. Об этом рассказала владелица канала в TikTok Джесс.

Сначала добавьте полтора стакана воды в форму для духовки, а затем уложите пару нарезанных лимонов. Поставьте форму в горячую духовку, 220 градусов, на 20 минут, затем дайте духовке немного остыть.

Читайте также: Как легко очистить вытяжку на кухне от жира

Извлеките лимоны, затем смочите тряпку водой с лимоном и протрите пол духовки, стены, решетки и дверцы. Этот метод очищения не подходит для пригоревшей пищи, а только для устранения неприятного запаха.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !