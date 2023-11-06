Блогер рассказала, как легко остановить прорастание сырого картофеля

При неправильном хранении, сырой картофель может прорасти. Такие овощи не стоит есть, поскольку пророщенный картофель способен вызвать проблемы со здоровьем.

Dr.erincarter – велнес-блогер и ревматолог объяснила, как правильно хранить картофель, чтобы он не прорастал. Об этом сообщает Express.co.uk.

По ее словам, картофель не следует хранить в полиэтиленовых пакетах. Для хранения лучше подходят простые бумажные пакеты.

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Также в картофель нужно положить обычное яблоко. Фактически, хранение картофеля с яблоком не дает росткам развиваться, а также продлевает срок хранения.

Яблоки производят газ этилен. Он может снизить скорость метаболизма углеводов, замедляя процесс прорастания.

Напомним, что хранить калину на зиму можно разными способами. Простым считается замораживание, или же можно приготовить повидло, пастилу или варенье.

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