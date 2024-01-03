Блогерша объяснила, как легко сделать жесткие полотенца снова мягкими (видео)

Есть несколько причин, почему полотенца могут стать жесткими и грубыми. Одной из них есть использование слишком большого количества стирального порошка.

Если вы используете слишком много моющего средства, оно не все выполаскивается во время цикла стирки. Это оставляет на полотенцах остатки, которые могут сделать их жесткими, сообщает Express.co.uk.

Блогерша Шантель Мила поделилась способом уборки, которые позволят сделать полотенца мягкими снова. Она использует белый уксус, но совмещает его с эфирным маслом.

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Кислотные свойства уксуса расщепляют любые остатки моющего средства, которые могут сделать жесткие полотенца. Это особенно важно, если у вас жесткая вода или вы используете много моющего средства.

Смешайте две чашки белого уксуса с четырьмя каплями эфирного масла в емкости. Налейте смесь в барабан и постирайте полотенца отдельно от другого белья в теплых условиях – 40–60 градусов является идеальной температурой.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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