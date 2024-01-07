Блоггерша показала, как избавиться от желтых пятен на подушках (видео)

Со временем подушки могут пожелтеть, но это не повод их выбрасывать. Подушку легко отмыть от желтых пятен.

Блоггерша опубликовала в TikTok видео, на котором показала, как быстро сменить желтые подушки. Этот метод будет работать на пуховых (перьевых) подушках, но не на подушках из пены, сообщает Express.co.uk.

Сначала проверьте на этикетке по уходу, можно стирать подушки в стиральной машине. Заполните дозатор смягчителя ткани в стиральной машине одной чашкой дистиллированного белого уксуса.

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Затем добавьте стиральный порошок в машину вместе с половиной стакана пищевой соды. Важно убедиться, что уксус есть в дозаторе смягчителя, а пищевая сода добавлена в барабане.

Пищевая сода помогает нейтрализовать любые запахи и поможет смягчить воду. Выстирайте подушки согласно этикетке.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать подушки.

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