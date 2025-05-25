Блохи у домашнего любимца: как бороться и не навредить здоровью четырехлапого

Многие думают, что блохи — это проблема уличных животных или сезонное явление. Но правда такова: даже если ваша кошка или собака никогда не выходит на улицу, риск заражения остается. И этот риск — куда более серьезный, чем кажется.

На сайте centralna.vet ветеринары развенчали самые популярные мифы о блохе. Вот что нужно знать каждому владельцу пушистого любимца.

Миф 1: "Если не вижу блох – их нет"

Это ложное представление. Видимые блохи на шерсти – только верхушка айсберга. Лишь 5% паразитов проживают непосредственно на животном. Остальные 95% - это яйца, личинки и куколки, которые живут в вашем доме: в коврах, мебели, трещинах полов, плинтусах и т.д. Самка блохи откладывает до 50 яиц в день.

Факт: даже в чистом доме блохи могут размножаться незаметно. Поэтому профилактика важна постоянно.

Миф 2: "Если животное не выходит на улицу – блохи его не беспокоят"

На самом деле блохи легко попадают в дом из-за:

подъезд, подвал или вентиляцию (особенно в многоквартирных домах),

подстилки, мебель, вещи из других мест,

одежда или обувь людей – вы сами можете занести паразитов домой.

Факт: даже "домашним" животным требуется регулярная защита.

Миф 3: "Шампунь от блох – это все, что нужно"

Шампуни лишь временно умерщвляют паразитов на теле животного. Они не дают длительного действия, и уже через несколько часов ваш любимец может снова стать "жертвой".

Факт: эффективная защита – это специальные капли, таблетки, спреи или ошейники, действующие долго.

Миф 4: "С наступлением холодов блохи исчезают"

В теплых квартирах, подвалах и лежанках паразиты прекрасно переживают зиму. И без должной обработки они продолжают размножаться даже в мороз.

Факт: блохи активны круглый год. Защита нужна вне зависимости от сезона.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Миф 5: "Блохи – это просто неприятность, не больше"

Это одна из самых опасных ошибок. Блохи могут вызвать:

аллергию и дерматит,

гельминтоз (переносят яйца глистов),

анемию – особенно у молодых или маленьких животных,

передачу опасных инфекций.

Факт: блохи – это реальная угроза здоровью.

Как надежно защитить любимца

Регулярно (раз в месяц) обрабатывайте животное каплями, таблетками, спреями или одевайте ошейник – согласно совету ветеринара.

Не забывайте о среде: чистите лежанки, мебель, ковры, плинтусы. Можно использовать спреи для помещений или производить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Периодически осматривайте животное – особенно за ушами, на холке, в паху и на животе.

Проводите дегельминтизацию – глисты часто идут "в комплекте" с блохами.

Блохи – это не только об "уличных" котах. Это о каждом животном, живущем рядом с вами. И только регулярный уход и защита помогут избежать неприятностей.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак являются преданными хозяину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!