Блохи у домашнего любимца: как бороться и не навредить здоровью четырехлапого
Многие думают, что блохи — это проблема уличных животных или сезонное явление. Но правда такова: даже если ваша кошка или собака никогда не выходит на улицу, риск заражения остается. И этот риск — куда более серьезный, чем кажется.
На сайте centralna.vet ветеринары развенчали самые популярные мифы о блохе. Вот что нужно знать каждому владельцу пушистого любимца.
Миф 1: "Если не вижу блох – их нет"
Это ложное представление. Видимые блохи на шерсти – только верхушка айсберга. Лишь 5% паразитов проживают непосредственно на животном. Остальные 95% - это яйца, личинки и куколки, которые живут в вашем доме: в коврах, мебели, трещинах полов, плинтусах и т.д. Самка блохи откладывает до 50 яиц в день.
Факт: даже в чистом доме блохи могут размножаться незаметно. Поэтому профилактика важна постоянно.
Миф 2: "Если животное не выходит на улицу – блохи его не беспокоят"
На самом деле блохи легко попадают в дом из-за:
- подъезд, подвал или вентиляцию (особенно в многоквартирных домах),
- подстилки, мебель, вещи из других мест,
- одежда или обувь людей – вы сами можете занести паразитов домой.
Факт: даже "домашним" животным требуется регулярная защита.
Миф 3: "Шампунь от блох – это все, что нужно"
Шампуни лишь временно умерщвляют паразитов на теле животного. Они не дают длительного действия, и уже через несколько часов ваш любимец может снова стать "жертвой".
Факт: эффективная защита – это специальные капли, таблетки, спреи или ошейники, действующие долго.
Миф 4: "С наступлением холодов блохи исчезают"
В теплых квартирах, подвалах и лежанках паразиты прекрасно переживают зиму. И без должной обработки они продолжают размножаться даже в мороз.
Факт: блохи активны круглый год. Защита нужна вне зависимости от сезона.
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Миф 5: "Блохи – это просто неприятность, не больше"
Это одна из самых опасных ошибок. Блохи могут вызвать:
- аллергию и дерматит,
- гельминтоз (переносят яйца глистов),
- анемию – особенно у молодых или маленьких животных,
- передачу опасных инфекций.
Факт: блохи – это реальная угроза здоровью.
Как надежно защитить любимца
- Регулярно (раз в месяц) обрабатывайте животное каплями, таблетками, спреями или одевайте ошейник – согласно совету ветеринара.
- Не забывайте о среде: чистите лежанки, мебель, ковры, плинтусы. Можно использовать спреи для помещений или производить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.
- Периодически осматривайте животное – особенно за ушами, на холке, в паху и на животе.
- Проводите дегельминтизацию – глисты часто идут "в комплекте" с блохами.
Блохи – это не только об "уличных" котах. Это о каждом животном, живущем рядом с вами. И только регулярный уход и защита помогут избежать неприятностей.
Напомним, мы уже писали, какие породы собак являются преданными хозяину.
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