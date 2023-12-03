Блохи у собак: ветеринары призвали действовать быстро, иначе они будут жить и в вашем доме

Блохи – это мелкие паразиты, питающиеся кровью животных. Эти паразиты довольно распространены и могут обитать в шерсти не только бездомных животных, но и у вашей ухоженной домашней собаки.

Блохи достаточно мелкие, имеют плоское, овальное коричневое тело. Они могут прыгать на большие расстояния, что помогает им быстро перемещаться от одного хозяина к другому. Если собака с блохами живет в помещении, то эти паразиты могут жить в собачьей подстилке, в коврах и даже мягкой мебели.

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Блохи могут передаваться от животного непосредственно к животному или через окружающую среду. Они могут кусать людей, но обычно не вызывают у них серьезных проблем со здоровьем, кроме аллергических реакций на укус.

Симптомы заражения блохами у собак включают:

Зуд

Потеря шерсти

Дерматит

Анемия

Блохи также могут быть переносчиками заболеваний, таких как чума, гепатит и бартонеллез.

Если вы подозреваете, что у вашей собаки блохи, важно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения. Лечение обычно включает использование инсектицидных препаратов, убивающих блох и их яйца. Однако важно провести и профилактическую отделку помещения, где спала, ходила или просто лежала собака.

Специалисты по Аnimalreport советуют время от времени проверять шерсть собак на наличие блох. Если вовремя не обратить внимание, то эти паразиты могут вызвать у вашей собаки дискомфорт и зуд, или привести к более серьезным проблемам со здоровьем.

Как узнать, есть ли у вашей собаки блохи

Если ваша собака постоянно чешется и кусает свою кожу, проверьте места на теле животного, где блохи любят прятаться – основа хвоста, места за ушами и вокруг шеи.

Блохи оставляют среди шерсти свои фекалии, напоминающие черные точки. Если положить их на влажное бумажное полотенце, они растворятся в красные или коричневые пятна.

О блохе может свидетельствовать и потеря собакой шерсти. Ветеринары заметили, что выбор правильного средства от блох для вашей собаки важен для ее комфорта и благополучия. Существуют разные варианты, каждый со своими преимуществами и недостатками. Посоветуйтесь с ветеринаром, чтобы определить наиболее подходящее лечение для вашей собаки, учитывая такие факторы, как возраст, размер и состояние здоровья.

Сколько живут блохи

Понимание жизненного цикла этих паразитов необходимо для эффективной борьбы с ними. Итак, жизненный цикл блохи состоит из четырех этапов:

Сначала взрослые самки блох откладывают яйца на шерсти вашей собаки, которые потом могут выпасть на ковер или диван, где собака лежит. Из этих яиц вылупляются личинки в течение нескольких дней до двух недель в зависимости от температуры и влажности.

На второй стадии личинки блох являются крошечными червеобразными существами, питающимися блошиной грязью и другим органическим мусором. Они избегают света и зарываются глубоко в ковры, подстилку или даже почву. Через 5-20 дней они прядут кокон и переходят в стадию куколки.

Во время стадии куколки личинка блохи превращается во взрослых особей внутри кокона. Эта стадия может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от условий окружающей среды. Блохи могут выйти из своих коконов, когда почувствуют рядом потенциального хозяина.

Наконец взрослые блохи начинают питаться кровью своих жертв. Как только они находят хозяина, они начинают питаться, спариваться и откладывать яйца, завершая жизненный цикл.

Поэтому, отмечают эксперты, эффективная борьба с блохами требует обработки как вашей собаки, так и среды в которой она находится, чтобы разорвать цикл и предотвратить повторное заражение.

Сколько могут жить блохи на собаке

Взрослые блохи могут жить на собаке около 2-3 недель, в течение этого времени они питаются, спариваются и откладывают яйца. Однако их продолжительность жизни может быть короче, если их вовремя избавиться.

Как уберечь дом от блох

Регулярно лечите собаку, используя одобренные ветеринаром средства для профилактики блох, такие как местное лечение или пероральные препараты. Следуйте рекомендациям ветеринара неукоснительно, чтобы ваша собака не пострадала.

Уберите дом – часто пылесосите ковры, обивку и подстилку домашних животных, чтобы удалить яйца, личинки и куколки блох. Не забывайте опорожнять пылесос после каждого использования, чтобы предотвратить побег блох назад в ваш дом.

Стирайте постельное белье, игрушки и любые предметы, с которыми контактировала собака, по крайней мере, раз в неделю в горячей воде. Это поможет уничтожить любых блох или их яйца.

Ухаживайте за своим двором – блохи любят прятаться в тенистых, влажных местах с органическими остатками. Подстригайте свой газон, подстригайте кусты, сгребайте листья и другие органические материалы, чтобы минимизировать среду, благоприятную для блох.

Напомним, чтобы помочь избавиться от этих паразитов UAportal делился советами, которые помогут вывести блох из дома.

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