Блондинка по гороскопу: каким знакам зодиака лучше всего подходит цвет

Каждая смена имиджа может стать шагом к новой жизни, и изменение цвета волос – не исключение. Некоторые оттенки могут подчеркнуть внутреннюю сущность человека и придать уверенность. Астрологи утверждают, что для каждого знака Зодиака есть идеальный цвет, гармонично сочетающийся с его характером. Сегодня поговорим о том, кому звезды советуют стать блондинкой.

Читайте также: Какие знаки зодиака легче проживают стресс

Лев

Львы находятся под воздействием солнца, и это объясняет, почему им отлично подходят платиновые или медово-русые оттенки. Где бы вы ни появились, ваше сияние всегда привлекает внимание, а эти цвета лишь подчеркнут вашу уникальность.

Светлая грива придаст вам уверенности, что, в свою очередь, положительно скажется на вашем поведении. Поскольку вы обожаете быть в центре внимания, с вашим новым цветом волосы вы точно не будете похожи на серую мышку – наоборот, вы привлечете к себе значительную аудиторию.

Дева

Для Девы, ищущей свой путь, цвет блондинки может стать удачным вариантом. Лучше всего попробовать оттенки пепла или платины. Однако этот земной знак настолько разнообразен, что его можно встретить даже в коричневых тонах.

Практическая Дева также должна учитывать свой естественный цвет волос, ведь это позволит сэкономить на походах к парикмахеру. Кроме того, вам не нужно будет постоянно следить за волосами – они всегда будут выглядеть великолепно.

Водолей

Водолей, как соблазнительный знак, может экспериментировать с русым омбре, дополнив его пастельными оттенками. Это подчеркнет вашу креативность и оригинальность, создавая привлекательный переход, который не оставит безразличными.

Если же вы не уверены в таком эксперименте, классический блондин тоже станет отличным выбором. Природа всегда смотрится красиво, и ваш новый образ непременно привлечет внимание окружающих. Водолей имеет способность носить любой стиль, представляя его как настоящее произведение искусства.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о родившихся знаках зодиака, чтобы быть успешными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!