Блюда, которые нужно поставить на новогодний стол 2024, чтобы привлечь изобилие и удачу

Новый год – это время новых начинаний и чаяний. Многие верят, что определенные традиции и обычаи могут помочь привлечь удачу и изобилие в грядущем году. Одной из таких традиций является приготовление определенных блюд на новогодний стол.

Издание The Chinese Zodiac поделилось информацией, какие блюда нужно подготовить на новогодний стол, чтобы привлечь изобилие и удачу в свою жизнь.

Читайте также: Как пережить стресс во время новогодних праздников – советы врачей

Вот несколько традиционных блюд, которые считаются счастливыми и могут помочь привлечь удачу в грядущем году.

Рыба является символом достатка и богатства. Поэтому на новогодний стол часто подают рыбу, например осетрину, лосось, форель или щуку.

Горох или чечевица. Бобовые считаются символом плодородия и благополучия.

Сладости. Сладости, такие как печенье, конфеты, торты и пирожные, считаются символом радости и счастья. Потому они обязательно должны присутствовать на новогоднем столе.

Яйца. Яйца считаются символом плодородия и возрождения. Поэтому их часто подают на Новый год в виде фаршированных яиц, яичных салатов или других блюд.

Свинина и зелень должны привлечь удачу и счастье. Эти продукты символизируют богатство, здоровье и рост, а также новое начало.

В восточной культуре удачу и деньги должна привлечь лапша. Ее называют "едой к счастью". Говорят, что употребление длинной лапши в новогоднюю ночь или день принесет вам долголетие и счастье в новом году. Вы не должны резать или ломать лапшу, поскольку это означает, что вы сократите свою жизнь.

Гранат – плод, который имеет много семян внутри, символизирующих плодородие, обилие и процветание. Говорят, что употребление граната в канун Нового года или в день Нового года принесет вам удачу и богатство в новом году.

Кукурузный хлеб – к деньгам. Считается, что употребление кукурузного хлеба в преддверии или в день Нового года принесет вам удачу и деньги.

Апельсины – цитрусовые, имеющие ярко-оранжевый цвет, напоминающий солнце. Считается, что употребление апельсинов в канун или в день Нового года принесет вам удачу и энергию в новом году.

Шампанское – символ счастья. В восточной культуре к этому напитку добавляют апельсиновый или клюквенный сок.

Ранее эксперты объяснили, как можно быстро убраться дома перед Новым годом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!