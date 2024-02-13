Болгарская "Радуга": Как приготовить простой и вкусный салат с двумя видами капусты
Хотите зарядиться витаминами и хорошим настроением? Приготовьте болгарский салат из капусты и перца. Этот салат станет отличным дополнением к любому столу. Он не только вкусен, но и полезен.
Этот салат яркий и красочный, как радуга, вкусный и полезный, а также простой в приготовлении. Яркие цвета салата поднимут вам настроение, а витамины зарядят энергией на весь день. Приготовьте болгарский салат из капусты и перца по рецепту с сайта Shuba.
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Вам понадобится:
- Капуста белая и красная
- Перец сладкий красный, желтый и зеленый
- Морковь
- зеленый лук
- Кинза
Для заправки:
- Зира
- Соль
- Перец черный молотый
- Сок лайма
- Мед
- Уксус винный
- Масло оливковое
Как приготовить:
- Нарежьте капусту, перец, морковь, зеленый лук и кинзу.
- Обжарьте зрение на сухой сковороде.
- Сотрите зрение с солью и перцем.
- Смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, уксус и специи.
- Смешайте овощи, заправьте салат и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат брынзу.
- Вместо лайма можно использовать лимон.
- Количество специй можно регулировать по вкусу.
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