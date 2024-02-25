Большие вреда чем пользы: какие растения не стоит сажать возле дома
Не все растения все равно хороши для вашего сада. Некоторые могут казаться красивыми и привлекательными, но на самом деле приносят больше вреда, чем пользы. Их может быть трудно контролировать, они вредят местной экосистеме или становятся источником проблем для вас и ваших соседей.
Ваш сад – это часть экосистемы. Сделать его красивым и безопасным – ваш вклад в сохранение природы. Об этом пишет gazeta.ua.
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1. Рододендрон понтикум:
- Это цветущее растение может быстро разрастаться, вытесняя другие, более уязвимые.
- Она производит токсины, подавляющие рост соседних растений.
2. Кипарис Лейланда:
- Это вечнозеленое дерево растет очень быстро, затеняя участок и загораживая пейзаж.
- Кипарис нуждается в частой обрезке, чтобы держать его под контролем.
3. Гималайский бальзам:
- Это инвазивное растение быстро разрастается, вытесняя местные виды и захватывая пространство.
- Ее разрастание может привести к эрозии почвы и увеличить риск наводнений.
4. Желтый архангел:
- Этот привлекательный лесной цветок может стать инвазивным в вашем саду.
- Она быстро разрастается под землей, вытесняя другие растения.
5. Монбреция:
- Этот популярный садовый цветок образует плотные заросли, которые трудно удалить.
- Она может вытеснять местные растения и уменьшать биоразнообразие вашего сада.
6. Бамбук обычный:
- Этот экзотический вид бамбука может оказаться инвазивным, если его не контролировать.
- Его агрессивная корневая система может повредить постройки и другие растения.
7. Вишневый лавр:
- Этот быстрорастущий кустарник может образовывать густые непроходимые заросли.
- Он также может быть токсичным для людей и животных при проникании внутрь.
Перед тем, как сажать любое новое растение, важно исследовать его характеристики и риски. Убедитесь, что она не станет инвазивной в вашем регионе, не нанесет вреда окружающей среде и не будет опасна для вас и ваших близких.
Обратите внимание на альтернативные, безопасные и экологичные растения, подходящие для вашего сада. Выбирайте местные и неинвазивные виды, не вредящие биоразнообразию.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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