Борьба со слизнями может быть простой: лайфхак против вредителей с опилками, скорлупой и горчицей

Слизни и улитки – это распространенные вредители, которые могут нанести значительный ущерб вашему саду и огороду. Существует множество способов борьбы с этими вредителями, но многие предусматривают использование химических средств, что может вредить растениям.

К счастью, есть и много экологических методов борьбы со слизнями и улитками, пишет Cape Cod Times. В частности, специалисты советуют использовать опилки, яичную скорлупу и сухую горчицу.

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Как избавиться от слизней без химии

Вот три простых и эффективных метода, которые вы можете использовать:

1. Опилки:

Рассыпьте опилки вокруг ваших растений. Слизни и улитки не любят ползать по опилкам, поэтому это поможет им держаться подальше от ваших растений. Обновляйте опилки после дождя или полива.

2. Скорлупа от яиц:

Измельчите скорлупу от яиц на мелкие кусочки. Рассыпьте скорлупу вокруг ваших растений. Острые края скорлупы повредят нежные тела слизней и улиток, что заставит их держаться подальше.

3. Горчица:

Смешайте столовую ложку горчицы с литром воды. Поместите раствор в пульверизатор. Опрыскивайте раствором ваши растения. Горчица не вредна для растений, но она неприятна для слизней и улиток. Можно сухой горчицей посыпать землю у кустов и цветов. Это также остановит слизней, которые ползут объедать ваши растения.

Эти методы являются безопасными и эффективными способами борьбы с улитками и слизнями.

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