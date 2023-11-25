Британский музей признал римского императора трансгендером

Правитель Рима Гелиогабал, также известный как Марк Аврелий Антонин, правил с 218 по 222 год. Он был сыном императора Каракалла и его любовницы Евтихии. После убийства Каракалла в 217 году его мать сделала все, чтобы сын занял трон правителя Рима.

Он стал императором в 14 лет и, будучи подростком, шокировал подданных, когда публично женился на муже и стал его "женой". Своего любовника Гайя Кассия Апиона он назначил префектом претория.

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Тем временем музей Северного Хартфордшира в британском Хитчине признал императора Гелиогабала (Марка Аврелия Антония) женщиной.

Как сообщает The Telegraph, работники британского музея заявили, что решили называть императора "она", изучив тексты римского историка и консула Диона Кассия.

По словам члена совета музея Кейт Хоскинс, решение было продиктовано внимательностью к использованию местоимений как людьми в прошлом, так и современниками.

"Мы знаем, что Гелиогабал идентифицировал себя как женщину и четко указал, какие местоимения использовать, что показывает, что местоимения – это не какая-то новинка", – прокомментировала музейщица.

Напомним, в Египте нашли гробницу писаря фараонов, жившего в первом веке до нашей эры.

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