Брокколи и мед: названы 5 самых полезных для глаз продуктов
Не только упражнения и гигиена глаз поддерживают их здоровье, но правильное питание. Что нужно есть, чтобы глаза были здоровыми, подсказал Радиотрек.
Морковь
Морковь содержит большое количество бета-каротина, который превращается в витамин А. Недостаточность этого витамина может привести к пересыханию роговицы и ухудшению зрения. Следовательно, морковь является эффективной профилактикой для сохранения здоровья глаз.
Черника
Содержащийся в чернике лютеин помогает восстановить зрение после длительной работы с ярким светом. К сожалению, замороженная черника не имеет такого же полезного воздействия.
Брокколи
Брокколи также содержит лютеин, способствующий борьбе с катарактой. Кроме того, продукт содержит каротины и зеаксантин, которые полезны для структуры глаз.
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Яйца
В яйцах находится лютеин и витамин А. Употребление яиц способствует снижению риска дистрофии глаз и улучшению способности видеть в условиях низкой освещенности.
Мед
Мед улучшает кровообращение, питает ткани, участвует в регенерации клеток и способствует сохранению зрительной функции.
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