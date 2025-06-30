Будет большой и сладкий: огородники посоветовали действенную подкормку для перца

Перец имеет слабую корневую систему, поэтому сразу после высадки требуется подкормка для лучшей адаптации. Когда растение начинает активно развиваться, у основания появляются пасынки – боковые побеги.

Если вовремя не удалить лишние листья и ветви, рост перца будет замедленным, и плодоносить почти не будет. Автор YouTube-канала " Все свое " поделился советами по правильному уходу за перцем на огороде.

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Пасынкование позволяет направить все силы растения на развитие основного стебля, что способствует более активному росту и лучшему урожаю.

Напомним, мы уже писали, как увеличить урожай голубики.

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