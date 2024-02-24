Будет крепкой и устойчивой к заболеваниям: чем подкормить рассаду перца и помидоров

Чтобы вырастить крепкую и устойчивую к болезням рассаду, важно правильно ее подкармливать с самого начала. Существует несколько эффективных способов подпитки.

Например, можно произвести подкормку рассады раствором йода. Оно оказывает положительное влияние на иммунитет растения. Достаточно однократно провести такую процедуру, и ваш перец или томаты вырастут крепкими. Об этом пишет prostoway.

Для этого нужно взять 1 каплю йода, растворить в 1 литре воды и полить ею рассаду.

Также полезна банановая подкормка, ведь в шкурках этого фрукта содержится много питательных веществ.

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Нужно высушить кожуру в духовке, растереть в порошок и посыпать им рассаду.

Еще один вариант – подкормка перекисью водорода. Для этого в 2 литра воды добавьте 2 столовых ложки перекиси и полейте или окропите таким раствором рассаду. Желательно проводить такую процедуру 3-4 раза в сезон.

Напомним, мы уже писали о шести ошибках, которые уничтожат рассаду.

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