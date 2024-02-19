Будет крепкой и здоровой: как правильно высаживать клубнику в феврале

Клубника – одна из самых любимых садовых ягод для многих людей. Ее сладкие и сочные плоды ценят как взрослые, так и дети.

Поэтому если вы хотите получить спелые и вкусные ягоды из собственного сада как можно раньше, то уже в феврале стоит начать высаживать клубнику на рассаду. Однако, чтобы растения росли крепкими и здоровыми, важно соблюдать некоторые правила. Об этом пишет prostoway.

Таро

Для посева клубники используют широкие, но неглубокие контейнеры высотой около 5 сантиметров с дренажными отверстиями.

Почва

Желательно использовать почву для выращивания овощной или цветочной рассады. Почву в горшках следует хорошо утрамбовать и увлажнить.

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Посев

Не спешите. Начинать посев следует только тогда, когда земля будет готова и впитает всю жидкость после полива. Семена следует разложить на расстоянии 4-5 см друг от друга, не углубляя их в грунт.

Уход

Горшки с семенами следует разместить на месте с достаточным освещением и температурой воздуха около 25 градусов. Контейнеры следует накрыть пищевой пленкой с вентиляционными отверстиями. Подсветка рассады необходима в течение 10-12 часов в день. После появления первых ростков можно прекратить дополнительное укрытие и перенести тару в прохладное место (около 20 градусов тепла), продолжая использовать подсветку.

Напомним, мы уже писали, какие овощи нужно успеть посадить до весны.

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