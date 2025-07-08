Будет отлично плодоносить: как правильно обрезать смородину после сбора урожая

Летняя обрезка смородины – тема, нередко вызывающая споры среди садоводов. Часть из них убеждена, что такая процедура совершенно не нужна, в то время как другие настаивают: именно летняя обрезка позволяет кустам подготовиться к следующему сезону и дать более щедрый урожай. Поэтому стоит разобраться, действительно ли она необходима и как правильно ее проводить.

В летний период обрезают смородину не только для того, чтобы омолодить куст, но и для его оздоровления. В теплое время года легко заметить старые, сухие или больные ветви, которые следует удалить, чтобы улучшить проветривание и предотвратить распространение болезней. Кроме того, обрезка стимулирует рост новых побегов: куст начинает ветвиться, что положительно влияет на количество ягод в будущем.

Лучшее время для летней обрезки черной смородины – период после сбора урожая, с конца июня до начала июля. Именно тогда на двухлетних и трехлетних побегах образуются молодые верхушки со светлой корой и свежими листьями – признак активного роста. Если эти верхушки сейчас аккуратно укоротить, растение пустит в рост боковые ветви, которые в следующем году дадут плоды.

Процедуру лучше проводить в сухую и солнечную погоду, так срезы быстро подсыхают, уменьшая риск попадания инфекций. Перед обрезкой инструмент следует продезинфицировать, особенно если до этого он использовался на других растениях.

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Во время летней обрезки нужно укоротить кончики молодых побегов, если они достигли более 10 см, обрезая примерно половину их длины. Кроме того, следует убрать все сухие, поврежденные, пораженные болезнями или очень старые ветки (старше пяти лет). Это поможет поддержать растение в хорошем состоянии и подготовить его к следующему сезону.

А вот с красной смородиной все иначе: она хорошо формируется самостоятельно, и вмешательство летом может повредить. Для этой культуры санитарную обрезку лучше отложить до осени.

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