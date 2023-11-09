Будет штормить трое суток: когда начнется опасная магнитная буря

Мощные геомагнитные шторма накрыли Землю 9 ноября. Сил ударов составил 6 баллов. Эта магнитная буря будет продолжаться трое суток.

По данным meteoagent, геомагнитные колебания будут продолжаться до 11 ноября включительно. Все это время прогнозируется, что сила ударов будет держаться на уровне 6 баллов.

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С 12 по 14 ноября ожидаются слабые геомагнитные удары с К-индексом в два балла.

Симптомы воздействия магнитных бурь на человека

Они могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Не нужно просто сидеть и ждать, пока колебания окажут на вас влияние. Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.

Во-первых, старайтесь снизить уровень стресса. Меньше реагируйте на раздражители, сконцентрируйтесь на положительных мыслях и событиях.

Во-вторых, следует уделить время своему физическому состоянию. Делайте легкую утреннюю зарядку в постели, а в течение дня не забывайте периодически гулять и делать легкую растяжку для мышц. Больше дышите свежим воздухом.

Помните о поддержании водного баланса. Поставьте бутылку с водой рядом и пейте в течение дня, когда ваш организм почувствует жажду. В зимнее время можете использовать термокружку, чтобы вода дольше сохранялась теплой и ее было комфортно пить.

Добавьте в рацион больше полезных овощей и зелени. Особенно в холодный период следует поддерживать свой организм в тонусе.

Старайтесь не употреблять много кофе и попробуйте меньше курить сигарет.

Ложитесь спать вовремя, и спите не менее 7 часов, чтобы организм мог восстановить силы на следующий день.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, 5 ноября жители Украины наблюдали в небе красно-розовое северное сияние "Аврора". В астрономической обсерватории НАНУ сказали, будут ли полярные сияния в Украине обычным явлением.

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