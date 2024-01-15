Будет сиять здоровьем: как ухаживать за кожей лица зимой

Зимой кожа нуждается в особом уходе, поскольку становится более сухой и чувствительной. Поэтому важно правильно выбрать средства для очищения, тонизации, питания и увлажнения.

Об этом пишет vogue.ua.

Очистка

Для очищения кожи зимой рекомендуется использовать средства со следующими свойствами:

Слабокислый pH. Это поможет сохранить защитный барьер кожи и предотвратить ее пересушивание.

Бессульфатный. Сульфаты могут раздражать кожу и усиливать ее сухость.

Увлажняющие компоненты. Например, гиалуроновая кислота, витамин Е, аллантоин и провитамин В5.

Если у вас чувствительная кожа, склонная к розацеа, то для очищения лучше использовать молочко, бальзам или крем.

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Тонизирование

После очищения кожи необходимо нанести тонер. Он поможет восстановить pH кожи и увлажнить ее. Лучше использовать тонер в виде спрея, чтобы он легче распределялся и не оставлял липкость.

Питание

Питательный крем нужно наносить с утра, за 20-40 минут до выхода на улицу. Он поможет защитить кожу от холода и ветра. Помимо питательного крема можно использовать крем интенсивного действия, восстановительный крем, бальзам или масляные сыворотки с растительными маслами. Наносить их нужно, начиная от самой легкой до плотной текстуры.

Увлажнение

Увлажняющий крем наносят вечером, за 40 минут до сна. Он поможет коже восстановиться за ночь. Лучше выбрать средство с лёгкой, увлажняющей текстурой. Это может быть эмульсия, флюид, легкий увлажняющий крем.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.

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