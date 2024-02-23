Будет стильным через годы: интерьер в каких цветах моден вне времени

Тенденции в оформлении интерьера очень быстро меняются, как изменяются и трендовые цвета стен. Конечно, никто не хочет переделывать ремонт каждые 2-3 года, поэтому рассматривает варианты цвета, которые будут красиво и стильно смотреть на протяжении многих лет.

Обратите внимание на приглушенные пастельные цвета, от которых не устает глаз. Слишком яркие цвета быстро надоедают. Об этом пишет Радиотрек.

Белый

Чтобы сделать ремонт надолго, следует добавить больше белого или светло-серого цвета. Независимо от того, использовать ли его в качестве базы для стен или только для акцентов – каждый вариант выглядит великолепно и сочетается с любыми другими оттенками.

Вместе чисто белый лучше применять для потолка или отдельных зон, которые будут дополнительно декорированы.

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Зеленый

Из этой гаммы выделяют оливковый, серовато-зеленый, светлый хаки и т.д.

В сочетании с охрой или терракотой создает невероятно уютную атмосферу. К тому же это достаточно необычные комбинации на сегодня.

Синий

Для спальни рекомендуют насыщенный синий цвет, который успокаивает и в определенной степени "укачивает".

В то же время, нужно помнить, что эти цвета могут использоваться как основные, дополняя палитру по своему усмотрению.

Напомним, мы уже писали, как оформить роскошный интерьер при ограниченном бюджете.

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