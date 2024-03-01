Будет таять во рту: в чем следует вымочить селедку, чтобы стала нежнее

Сельдь – одна из самых доступных рыб в украинских магазинах. Его можно приобрести в разных маринадах, соленых или свежих. Все эти варианты одинаково полезны для здоровья. Об этом пишет ТСН.

Эту рыбу считают природным источником многих питательных веществ. Прежде всего она содержит йод, необходимый для правильной работы щитовидной железы. Также в селедке много фосфора, положительно влияющего на деятельность мозга и участвующего в восстановлении нуклеиновых кислот.

Кроме того, здесь есть витамины D и омега-3 жирные кислоты, важные для сердечно-сосудистой системы. Чтобы извлечь максимум пользы, нужно избегать типичных ошибок при приготовлении сельди. К сожалению, они допускаются довольно часто.

Зачем сельдь вымачивают в молоке

Часто блюда с селедкой получаются слишком солеными или с выраженным рыбным привкусом. Чтобы этого избежать, следует соблюдать несколько простых правил.

В украинских магазинах чаще всего продают филе сельди под названием "Матиас". Это рыба, которую перед упаковкой вымачивают в рассоле для лучшего хранения. Благодаря этому сельдь приобретает приятный вкус и запах, становится мягкой.

Однако без предварительной обработки блюда из такой рыбы могут получиться неприятно солеными. Поэтому сельди рекомендуют дополнительно вымачивать не менее 6 часов, регулярно заменяя жидкость. Оптимальное время – 12-18 часов, тогда рыба станет нежной.

Для вымачивания сельди чаще всего используют молоко. Оно значительно уменьшает соленость, придает приятный нежный вкус и лишает нежелательного "рыбного" запаха.

Что еще подходит для вымачивания сельди

Минеральная вода с большим количеством лимонного сока. Делает рыбу более мягкой и придает приятный вкус.

Кефир дополнительно придает кисловатый привкус.

Красное вино. После этого получаем изысканную закуску с благородным ароматом. Сначала следует прокипятить вино с сахаром, уксусом и специями.

Пиво. Сначала вскипятите пиво с солью и специями и залейте им сельди в сутки. Особенно вкусно совмещать такую рыбу с жаркой.

Напомним, мы уже писали, как почистить сельдь за минуту.

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