Будете иметь роскошный сад: как правильно сажать розы осенью
Розы – это прекрасные, но капризные цветы. Для успешного выращивания розария возле дома важно учитывать выбор локации, качество почвы и сезон высадки. Специалисты по садоводству советуют сажать розы осенью для обеспечения раннего и щедрого цветения.
Предварительно мы указывали на важность тщательного подбора соседних растений для роз, чтобы гарантировать их пышное цветение. Об этом пишет ЧП.
Запоздавшая посадка роз может привести к их гибели от холода, поэтому следует заранее ознакомиться с рекомендациями по правильной технике высадки.
Почему стоит сажать розы осенью
Конец сентября – начало октября считается лучшим периодом для высадки саженцев роз. В это время они успевают укорениться до наступления морозов, что способствует их успешной перезимовке. Осенние условия идеально подходят для укоренения: повышенная влажность воздуха (75-85%) и стабильная температура почвы создают оптимальную среду роста.
Критерии выбора качественных саженцев
Рекомендуется покупать саженцы в проверенных питомниках или специализированных магазинах. При выборе обращайте внимание на следующие аспекты:
- Здоровый саженец должен иметь по меньшей мере три побега, которые должны быть прямыми и однородного цвета.
- Корневая система должна быть развитой, без признаков гниения. Важно, чтобы земля в контейнере не была слишком плотно прижата к стенкам, чтобы избежать повреждения корней во время пересадки.
Выбор оптимального места для розария
Розы нуждаются в солнечном свете, но не любят сквозняков, поэтому лучше всего высаживать их с южной стороны дома или ограды. Избегайте участков с застоем воды. Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для роз – 1 метр. Рекомендуемое расстояние между розами и другими растениями – 30-50 см.
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Подготовка почвы к посадке
Перед высадкой роз удалите остатки предыдущих растений и перекопайте почву для насыщения его кислородом. Для каждой посадочной ямы приготовьте питательную смесь из компоста, суглинка и минеральных удобрений для стимуляции роста цветов.
Ключевые рекомендации по высадке роз
- Замочите саженцы в воде или слабом растворе калия перманганата за день до посадки.
- Перед высадкой удалите незрелые побеги и листья, укоротите побеги до 30 см, а корни – до 25-30 см.
- Обработайте саженцы раствором железного купороса (2%) и окуните корни в смесь глины и коровьего навоза.
- Выкопайте яму такой глубины, чтобы саженец расположился на 2-5 см выше уровня штамба, что поможет предотвратить выталкивание побегов зимой.
- Заполните яму грунтом, уплотните его и накройте саженцы слоем земли или опилок толщиной 20 см.
- Избегайте полива роз сразу после посадки, поскольку осенний грунт обычно достаточно влажный.
Напомним, ранее UAportlal рассказывал, как правильно высаживать розы осенью, чтобы они укоренились в холода.
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