Будете от них в восторге: топ драматических сериалов

Если вы ищете новую мелодраму, но уже просмотрели "Отчаянных домохозяек" и "Почему женщины убивают", обратите внимание на эти сериалы. Они рассказывают о дружбе, любви и жизненных испытаниях. Об этом пишет РБК.

1. "Мертвый для меня"

История о вдове, потерявшей мужчину в страшной аварии. Главная героиня полон гнева и боли, ведь не может смириться со смертью любимого. Стремясь найти утешение, она посещает группу поддержки, где встречает женщину, которая становится ее близкой подругой. Но новая знакомая скрывает тайну, которая изменит все.

2. "Сладкие магнолии"

Три лучшие подруги, знакомые еще с детства, делят между собой все радости и трудности жизни. Вместе они решают реализовать смелую авантюру, которая становится испытанием их дружбы и решительности.

Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием

3. "Переулок светлячков"

Этот трогательный сериал о двух подругах с непростыми судьбами. События разворачиваются параллельно в прошлом и настоящем, раскрывая истории героинь и испытания, которые им пришлось пройти. Выдержит ли их дружба все вызовы?

4. "Вирджин-Ривер"

Мелодрама о новой жизни, которую ищет главная героиня, пытаясь уйти от своих проблем и залечить душевные раны. Ее судьба меняется, когда она встречает мужчину, который становится для нее опорой и главным человеком в новой истории.

5. "Джинни и Джорджия"

Этот сериал рассказывает о женщине, которая воспитывает двоих детей и сталкивается с множеством трудностей. Главной героини приходится преодолевать жизненные проблемы и искать общий язык с дочерью-подростком. Эмоциональная, реалистичная и немного грустная история, которая коснется каждого.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!