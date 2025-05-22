Будете собирать ведра: чем подкормить помидоры для хорошего урожая

Подкормка - неотделимая часть ухода за томатами, которая помогает растениям быстрее развиваться, а плодам - становиться крепче, вкуснее и здоровее. Впервые помидоры подкармливают через 14–16 дней после высадки в почву или теплицу.

Далее следует повторять подкормку каждые две недели, по крайней мере до середины июля. УНИАН собрал лучшие варианты удобрений для помидоров в почве.

Подкормка томатов йодом

Йод – одно из самых простых и доступных средств, которым часто пользуются огородники. Он стимулирует рост растений и одновременно защищает томаты от фитофтороза – опасного грибкового заболевания.

Рецепт : В 10 л воды добавьте 4 капли йода. Поливайте каждый куст по 2 литра этого раствора.

Зольное удобрение для помидоров

Зола – это натуральный источник калия, кальция и других минералов. Ее можно использовать как в сухом, так и в жидком виде.

Для полива : В 10 л воды размешайте 1 стакан золы. Полученным раствором поливайте кусты под корень.

: В 10 л воды размешайте 1 стакан золы. Полученным раствором поливайте кусты под корень. В сухом виде : Просто подсыпьте небольшое количество золы непосредственно под растение.

: Просто подсыпьте небольшое количество золы непосредственно под растение. Для опрыскивания :

: 300 г золы



3 л воды



1 ст. л. натертого хозяйственного мыла

Зол прокипятите в воде 30 минут, настаивайте 5 часов, процедите и доведите объем до 10 л. Добавьте мыло для лучшего прилипания. Готовый раствор залейте в пульверизатор и обработайте листву.

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Дрожжевая подкормка

Дрожжи активизируют микрофлору в почве, способствуют более быстрому росту и укреплению растений.

Вариант 1 :

1 пачка сухих дрожжей

2 ст. л. сахара

Смесь растворите в 10 л воды. Поливайте по 500 мл под каждый куст.

Вариант 2 :

3-литровая банка

1/3 объема – черный хлеб

100 г дрожжей

Вода вверх

Настаивайте 3-5 дней. Процедите и разведите водой в соотношении 1:10. Молодые кусты поливайте по 500 мл, взрослые – по 2 л.

Самый простой вариант : 100 г дрожжей на 10 л воды – размешать и сразу поливать растения.

Куриный помет

Куриный помет содержит много фосфора и азота, поэтому эффективно подпитывает томаты, не хуже магазинных минеральных удобрений.

Рецепт настоя : В 10-литровое ведро насыпьте свежий помет до трети, долейте водой до краев. Настаивайте 7–10 дней на открытом воздухе.

После этого используйте раствор: 0,5 стакана настоя растворите в 10 л воды и поливайте междурядья.

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