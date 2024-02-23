Будете спать спокойно: какие продукты исключить из рациона, чтобы перестать храпеть

Питание влияет на риск развития апноэ синдрома во время сна, что является главной причиной храпа. Однако корректировать состояние можно также благодаря рациону.

Диета с низким содержанием нездоровой пищи и высоким – фруктов, овощей и злаков снижает вероятность возникновения апноэ. Об этом пишет Радиотрек.

У людей, придерживающихся здорового питания, риск развития заболевания был почти на 20% ниже по сравнению с теми, кто употреблял меньше полезных растительных продуктов.

При этом присутствие растительной пищи в рационе оказало больший эффект в снижении опасности апноэ у мужчин. В то же время питание с содержанием сладких напитков и десертов увеличивает риск у женщин.

Растительные продукты уменьшают воспаление и ожирение – ключевые факторы риска обструктивного апноэ.

Продукты, вызывающие храп

Никакая диета не может полностью избавить от храпа, но исключение из рациона некоторых продуктов перед сном может его снизить. Прежде всего, молочные изделия, ведь лактоза повышает образование слизи, которая может способствовать храпу.

Перед сном следует избегать фастфуда, жирного мяса.

Эксперт советовала отказаться от сладостей и сахарных напитков, потому что переработанный сахар может раздражать слизистую. То же касается продуктов из пшеницы, в частности хлеба и выпечки, которые не только вызывают воспаление, но и приводят к избытку слизи.

Читайте также: Восемь ежедневных привычек, сохраняющих молодость вашего сердца

Оптимально для уменьшения храпа употреблять больше овощей, фруктов, лосося и орехов.

Свести храп к минимуму помогут немедикаментозные факторы, среди которых отказ от курения и алкоголя, а также потеря лишнего веса.

Напомним, мы уже писали, почему не стоит спать под электроодеялом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !