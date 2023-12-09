Будете выглядеть роскошно: 5 цветовых комбинаций, которые сделают образ дороже
Если правильно сочетать цвета, то даже простое платье или джинсы могут стать элегантными и роскошными. Какие дуэты цвета выглядят великолепно, читайте ниже.
Об этом пишет ТСН.
Синий и красный
Такой дуэт в образе смотрится очень эффектно. Для этого лука можно использовать любые оттенки красного: от яркого до приглушенного благородного. Синий лучше выбирать в приглушенных и глубоких оттенках. Например, под красную блузку подойдет голубой топ, а под синие джинсы идеально подойдет красный пиджак или кардиган.
Хаки и белый
Эти два универсальных цвета выглядят выгодно вместе и создают утонченный и женственный образ. Такой дуэт часто используется у состоятельных людей и аристократов.
Карамель и молочный
Это любимое сочетание итальянских и французских модниц. В таком мягком и элегантном тандеме теплые оттенки отлично дополняют друг друга.
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Синий и коричневый
Эти цвета отлично сочетаются как между собой, так и с другими оттенками, придавая образу элегантности и изысканности. Глубокий королевский синий и насыщенные коричневого оттенки создают роскошный вид.
Зеленый и терракотовый
Такое сочетание цветов считается благородным и совершенным. Зеленый и терракотовый сделают любой образ изысканным и аристократическим.
Напомним, мы уже писали, какие цвета нельзя сочетать.
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